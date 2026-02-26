В Кузнецке в феврале оштрафовали 4 владельцев собак

В Кузнецке в феврале четверых местных жителей привлекли к ответственности за несоблюдение правил выгула собак. Об этом городская администрация сообщила в четверг, 26-го числа.

Среди нарушений - самовыгул, отсутствие намордника и поводка.

«Размеры штрафов для физических лиц составляют от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 2 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 5 000 рублей до 70 000 рублей», - уточнили в мэрии.

Владельцам собак напомнили, в каких еще случаях наступает административная ответственность по статье 8.4 КоАП:

- временное содержание домашних животных в квартирах МКД, если данные действия не влекут нарушения санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил;

- отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на огороженную территорию;

- содержание домашних животных в помещениях МКД, не являющихся частью квартиры (комнаты), в местах общего пользования квартир, занятых несколькими семьями, на балконах, лоджиях и в иных нежилых помещениях, в том числе в подъездах, подвалах, на чердаках, а также на придомовых территориях, если данные действия не влекут нарушения санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил;

- выгул собак лицами, не способными контролировать их поведение.