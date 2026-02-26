В минздраве назвали орех, помогающий улучшить зрение

Фисташки - орехи, которые способствуют улучшению зрения из-за содержания лютеина и зеаксантина, рассказали в Минздраве Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что в четверг, 26 февраля, отмечается Всемирный день фисташек. Эти орехи - кладезь витаминов и минералов, необходимых организму.

В них также содержатся антиоксиданты, помогающие поддерживать молодость клеток, магний и клетчатка, полезные для сердца и сосудов. Эти орехи улучшают концентрацию, заряжают энергией.

«Однако не всем фисташки одинаково полезны: их лучше исключить из рациона людям с заболеваниями почек и ЖКТ», - предупредили в минздраве.

Важно знать, что эти орехи способны вызвать аллергию, ее симптомы - зуд, отек, сыпь или затрудненное дыхание.