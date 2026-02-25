26 февраля в Пензенской области пройдет небольшой снег

26 февраля в Пензенской области пройдет небольшой снег
В четверг, 26 февраля, в Пензенской области будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на четверг в прогнозе -6...-11 градусов. В большинстве районов области ожидается небольшой, местами умеренный снег.

Днем уличные термометры покажут -4...+1. В следующую ночь, на пятницу, похолодает до -9...-14 градусов.

В народном календаре 26 февраля - Мартинианов день. В старину подмечали: если день был пасмурным, весна оказывалась холодной и долгой.

