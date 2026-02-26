Перечислены популярные способы обмана пензенцев

В Пензенской области самыми популярными способами обмана, которые используют мошенники, стали фишинг и рассылка АРК-файлов, рассказали в региональном правительстве.

В первом случае пользователю предлагается перейти на поддельный сайт, где злоумышленники выманивают реквизиты банковских карт, другую персональную информацию.

АРК-файлы - это вредоносные программы, которые жители области, ни о чем не подозревая, устанавливают на свои мобильные телефоны и таким образом открывают преступникам личные данные.

В числе популярных способов обмана и распространение фальшивых инвестиционных платформ, а также сайтов с «распродажей» товаров по сниженным ценам.

«Более половины всех случаев мошенничества, совершенных в регионе, приходится на областной центр», - сообщили в правительстве.

Отмечается, что в Пензенской области жертвами злоумышленников все чаще становятся молодые люди.

Губернатор Олег Мельниченко поручил организовать масштабную информационную кампанию, чтобы научить жителей региона распознавать схемы и методы действия мошенников.