Названы адреса в Пензе, попавшие под отключение света 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Междуречье, Заводском районе, Арбекове и на Шуисте.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ключевского, 44, 45, 54, 72;

- ул. Кураева, 32, 34а, 43, 49;

- ул. Революционная, 45;

- ул. Айвазовского, 40, з/у 44, стр. 160;

- ул. Брюллова, 29а;

- ул. Васнецова 10, 12-21, 23;

- ул. Кустодиева, 42, 44;

- ул. Кустодиева/Горюшкина-Сорокопудова, 39;

- Междуречье, 2-я очередь, стр. 33;

- ул. Полтавская, уч. 2, 80, з/у 76.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Воровского, 20;

- ул. Воровского/Леонова, 24/8;

- ул. Фрунзе, 15.

С 9:00 до 12:00 электричество не будут подавать на Ладожскую, 35, 37, 39, 43, с 9:00 до 16:30 - на Большую Радищевсккую, 6, 8, 10.

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 96, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.