В Роспотребнадзоре допустили новую волну свиного гриппа весной

В России увеличились доли вирусов A (H1N1) pdm09 и B, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 24 февраля.

В ведомстве пояснили, что эти штаммы даже при более медленном распространении способны вызвать новую волну свиного гриппа весной.

«Роспотребнадзор акцентирует внимание на важности соблюдения базовых мер профилактики респираторных инфекций: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу», - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе в Пензенской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

С 16 по 22 февраля в регионе выявили 2 506 новых случаев, что на 29,23% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 940). 49,4% заболевших - дети.