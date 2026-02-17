В Пензенской области за неделю грипп выявили у 62 человек

В Пензенской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 26,3%. С 9 по 15 февраля выявили 1 940 новых случаев инфекции, тогда как на предыдущей неделе было 2 634.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 45,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В то же время официально зарегистрировано больше случаев гриппа А - 62 против 52.

Непосредственно в Пензе за минувшую неделю выявили 1 035 случаев гриппа и ОРВИ, тогда как перед этим зафиксировали 1 523 - показатель снизился на 32%.

Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах.