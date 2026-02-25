Изменены сроки весенней охоты в Пензенской области

В Пензенской области в апреле стартует весенняя охота. Дата начала зависит от зоны угодий. Она прописана в указе губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

В зоне I (угодья, расположенные в Башмаковском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском, Шемышейском районах) водоплавающую и боровую дичь разрешат добывать с первой субботы апреля в течение 10 дней (с 4-го по 13-е число).

В зоне II (угодья Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Спасского и Сосновоборского районов) на водоплавающую и боровую дичь можно охотиться со второй субботы апреля в течение 10 дней (с 11-го по 20-е число).

«А для любителей поохотиться на селезней уток с помощью живых подсадных уток - отличные новости! Можно начинать с первой субботы апреля и охотиться в течение 30 дней (с 4 апреля по 3 мая)», - заявили в региональном минлесхозе.

Это разрешение действует как в зоне I, так и II.