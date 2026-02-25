К облику медработников предъявили жесткие требования

К облику медработников предъявили жесткие требования
Минздрав РФ распространил методические рекомендации для руководителей детских больниц и поликлиник. В документе перечисляются требования к внешнему виду и одежде работников этих медучреждений.

«Все визуальные сигналы, которые дети и их родители или законные представители видят в медицинской организации, должны создавать атмосферу дружелюбия, спокойствия и уверенности», - цитирует документ ознакомившаяся с ним «Парламентская газета».

От медработников требуется делать аккуратную укладку (распущенные волосы, пышные прически под запретом), неброский макияж. У сотрудников должны быть короткие ногти, ухоженные руки. Тем, кто выполняет какие-либо медицинские манипуляции, нельзя носить кольца, перстни, другие ювелирные изделия.

«Тело обязано быть чистым и не отдавать потом. Тяжелые, насыщенные парфюмерные ароматы рекомендовали использовать вне работы, в идеале - отсутствие любых посторонних запахов. Нельзя также распространять амбре от рыбы, лука, сигарет», - пишет издание.

Особые требования предъявили к одежде. Она не должна быть слишком длинной и слишком короткой. Женщинам запретили носить яркие или ажурные колготки, разрешены только телесный, коричневый, серый цвета.

Есть требования и к обуви - легкая, бесшумная, устойчивая к частой мойке и дезинфекции.

