В Заречном на Масленицу закрыли заезд в Центральный парк

Общество

В Заречном на Масленицу закрыли заезд в Центральный парк
В воскресенье, 22 февраля, в Заречном закрыли заезд в Центральный парк. Стоянка для автомобилей за зданием администрации запрещена с 8:00.

Мера принята в целях соблюдения правил пожарной безопасности.

«Просим зареченцев использовать для личных автомобилей другие стоянки, расположенные вблизи парка. Они отмечены на схеме зеленым цветом», - сообщили в администрации закрытого города.

Ранее портал gorodz.info обнародовал программу торжеств.

Торговые ряды с изделиями мастеров-ремесленников откроются в 10:00, развлекательная программа стартует с 11:00/ C этого же времени начнут работать аттракционы.

Покорение призового столба запланировано на 14:00, сожжение чучела Масленицы - на 15:00.

В Пензе 22 февраля чучела будут жечь на разных площадках, со списком можно ознакомиться здесь.

