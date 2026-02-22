Жители Пензенской области попали под прицелы камер

Общество

Жители Пензенской области попали под прицелы камер
Печать
Telegram

Столичные киноделы выбрали Пензенскую область для съемок семейного фильма «Живая книга» (6+). Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Жители Пензенской области попали под прицелы камер

В картине заняты известный телеведущий Леонид Якубович и стендап-комик Илья Соболев, дебютирует молодая певица и блогер Betsy (Светлана Чертищева).

Сюжет строится на приключениях 2 мальчиков, нашедших в доме загадочного старика волшебные книги с ожившими персонажами.

Жители Пензенской области попали под прицелы камер

Атмосфера таинственности создается за счет включения в видеоряд старых пензенских построек.

Жители Пензенской области попали под прицелы камер

«Среди продюсеров проекта - пензенцы Павел Курочкин, Марат Дубин и Антон Карпушкин», - уточняется в группе «ЦКР «Дом офицеров» во «ВКонтакте».

В массовке задействовано около 100 пензенских детей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фильм съемка актер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!