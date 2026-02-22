Жители Пензенской области попали под прицелы камер

Столичные киноделы выбрали Пензенскую область для съемок семейного фильма «Живая книга» (6+). Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В картине заняты известный телеведущий Леонид Якубович и стендап-комик Илья Соболев, дебютирует молодая певица и блогер Betsy (Светлана Чертищева).

Сюжет строится на приключениях 2 мальчиков, нашедших в доме загадочного старика волшебные книги с ожившими персонажами.

Атмосфера таинственности создается за счет включения в видеоряд старых пензенских построек.

«Среди продюсеров проекта - пензенцы Павел Курочкин, Марат Дубин и Антон Карпушкин», - уточняется в группе «ЦКР «Дом офицеров» во «ВКонтакте».

В массовке задействовано около 100 пензенских детей.