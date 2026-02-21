Использование реагентов вне дорог захотели запретить

На рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложено запретить использовать реагенты вне проезжей части. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения входят внести в федеральный закон «Об охране окружающей среды».

Сейчас в стране разрешено применять жидкие и твердые противогололедные материалы, в составе которых есть песок, гравий, щебень и шлак, делающие снег и лед на дорогах более шероховатыми. Также допустимо применение хлоридов ацетатов, карбамидов, нитратов и природных рассолов. Они снижают температуру замерзания воды и ускоряют таяние снега и льда.

Коммунальщики могут использовать реагенты для обработки не только проезжей части, но и пешеходных зон.

«Химические вещества, входящие в указанные группы, в случае их попадания в природную среду оказывают резко негативное воздействие на компоненты природной среды (почвы, растения, живые организмы и т. д.)», - говорится в пояснительной записке.

Чтобы обезопасить окружающую среду, авторы инициативы предложили запретить применение реагентов для обработки пешеходных зон.