21 февраля в Пензенской области обещают небольшой снег

В субботу, 21 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу ожидается -8...-13 градусов, в прогнозе также небольшой снег. Днем столбики уличных термометров поднимутся до -3...-8. В следующую ночь, на воскресенье, в прогнозе -11...-16 градусов, небольшой снег пройдет местами.

В народном календаре 21 февраля - Захар Серповидец. На Руси верили: чем холоднее на Захара, тем теплее будет март.

Прогноз погоды на трехдневные выходные можно посмотреть здесь.

