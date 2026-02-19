Широкая Масленица в Заречном: программа праздника

В Заречном Широкую Масленицу 22 февраля отметят в Центральном парке, сообщает портал gorodz.info со ссылкой на городской департамент культуры.

Торговые ряды с изделиями мастеров-ремесленников откроются с 10:00, развлекательная программа стартует с 11:00 (с этого же времени начнут работать аттракционы).

Покорение призового столба запланировано на 14:00, сожжение чучела Масленицы - на 15:00.

В Пензе 22 февраля будут жечь чучела на разных площадках, с их списком можно ознакомиться здесь.

В парке Белинского показали, как создавался главный символ праздника. Сначала сконструировали деревянную пирамиду, в центр которой поместили высокий крест и связку метел. Затем на нее надели пестрый сарафан. Горизонтальная часть креста, обмотанная соломой, стала руками, а верхушка - головой, ее покрыли платком. Лицо слепили на основе техники папье-маше, потом нанесли яркий «макияж».

