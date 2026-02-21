Стало известно, связаны ли больные зубы и частые ангины у детей

К состоянию молочных зубов у детей нужно относиться серьезно. Их болезни и ранняя потеря ведут к различным инфекционным и хроническим заболеваниям.

«Если пустить ситуацию на самотек, больные зубы также становятся хроническим очагом инфекции: бактерии разносятся с кровотоком, ослабляя иммунитет и провоцируя частые ангины, отиты и гаймориты. Дополнительно развитие патогенной флоры ведет к гастритам», - предупредила стоматолог-гигиенист Насиба Джалилова в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, из-за ранней потери молочных зубов снижается эффективность жевания, это провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом. Плохо измельченная пища дольше переваривается, желудку приходится больше вырабатывать соляную кислоту и пищеварительные ферменты.

Из-за зубной боли дети отказываются от твердой еды, требуют мягкую пищу. Это может привести к дефициту веса и торможению роста челюстей - они остаются узкими, вынуждая ребенка дышать ртом. Также нарушается прикус.

Стоматолог порекомендовала тщательно следить за состоянием молочных зубов. Кариес у детей может развиваться быстро, из-за промедления, возможно, придется прибегнуть к удалению зуба.