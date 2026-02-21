Перечислены адреса в Арбекове, где нет отопления и горячей воды

В ресурсоснабжающей организации перечислили адреса в Арбекове, по которым нет горячей воды и отопления из-за прорыва трубопровода на улице Тернопольской.

Под отключение попали:

- проспект Строителей, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 48, 50, 52, 54, 58, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

- улица Ладожская, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71;

- улица Собинова, 4.

Также тепло и горячую воду отключили в следующих социальных объектах:

- детсаду № 129 (Ладожская, 25);

- детсаду № 141 (проспект Строителей, 36а);

- детсаду № 129 (Ладожская, 41);

- детсаду № 89 (Ладожская, 65);

- школе № 57 (проспект Строителей, 46);

- гимназии № 13 (проспект Строителей, 52);

- школе № 36 (Собинова, 6).

Поскольку специалисты снижали давление в системе теплоснабжения, жители некоторых домов могут почувствовать, что батареи немного остыли.

«Ремонтные работы начались. Поврежденный участок отключен. На месте работают 15 сотрудников тепловых сетей», - сообщили ресурсники.

Ситуацию на контроле держит глава города Олег Денисов. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Авария на трубопроводе произошла в субботу, 21 февраля. Жители десятка улиц в микрорайоне Арбеково пожаловались на холодные батареи и отсутствие горячей воды.