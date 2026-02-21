Удар током: опасный участок на Московской проверят специалисты

Опасное место на улице Московской в Пензе обследуют специалисты, рассказали в городском управлении ЖКХ.

Речь идет пересечении Московской и Максима Горького. Вечером 15 февраля на пешеходном переходе в этом месте ударило током собаку пензячки, овчарку по кличке Линда. У животного были судороги, сильная болевая реакция и потеря координации. Женщине пришлось обратиться к ветеринару.

В соцсети «ВКонтакте» хозяйка овчарки предположила, что в этом месте находятся оголенные провода.

«В этот же день, 15 февраля, около 12:00, в службу 112 уже поступали обращения по поводу возможной утечки электричества на данном месте. Несмотря на это, проблема устранена не была. По состоянию на 16 февраля проблема остается нерешенной. Мы обращались: в Горэлектросеть (нам сообщили, что проблема «не на их стороне»), в аварийную службу 05 (нас направили обратно в Горэлектросеть). В течение двух суток службы не приняли мер по устранению опасности», - пожаловалась женщина.

20-го числа на обращение пензячки отреагировал представитель городского УЖКХ.

«В адрес соответствующей ресурсоснабжающей организации уже направлена информация о произошедшем инциденте с собакой и необходимости немедленного проведения осмотра указанного участка. Поставщик ресурса получил инструкцию предпринять необходимые действия для предотвращения повторения подобной ситуации», - заявил он.