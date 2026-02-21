22 февраля в Пензенской области потеплеет до -1

В воскресенье, 22 февраля, в Пензенской области погода будет благоприятной для масленичных гуляний.

Как сообщили в Приволжском УГМС, в ночь на 22-е число температура опустится до -11…-16 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Утром будет пасмурно, температура около -9 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность, юго-западный ветер, скорость которого достигнет 9-13 м/с.

Термометр покажет -1…-6 градусов. Синоптики не ожидают существенных осадков.

Ранее стало известно, что в выходные пензенцев ждет комфортная зимняя погода: осадки прекратятся, а температурный режим повысится.