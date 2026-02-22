У храма на Шуисте проведут благотворительную ярмарку

В субботу, 28 февраля, в Пензе на площади перед храмом Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61) состоится благотворительная ярмарка.

«В ассортименте будет представлена женская и мужская, а также детская одежда и обувь б/у. Все это можно получить бесплатно», - сообщили в Пензенской епархии.

Ярмарка пройдет с 9:00 до 12:00. К участию приглашаются все желающие.

В Пензе регулярно проводят благотворительные мероприятия, чтобы поддержать нуждающихся. В частности, предыдущую вещевую ярмарку проводили в декабре 2025 года.

7 февраля епархия отправила очередную 5-тонную партию гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки. В ее состав вошли теплая одежда, одеяла, обувь, строительные материалы, маскировочные сети, окопные свечи, обогреватели, лекарства и продукты питания.