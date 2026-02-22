В белинской больнице после ремонта открыли еще 2 кабинета

В Белинской районной больнице отремонтировали кабинеты эндоскопии и колоноскопии. В новых помещениях специалисты уже ведут прием, сообщили в областном минздраве.

«Ранее кабинеты эндоскопии и колоноскопии располагались на 4-м этаже, сейчас благодаря ремонту переведены на 1-й этаж, и наши пациенты проходят обследования в более комфортных условиях», - отметил главврач больницы Андрей Панин.

Там же оборудована специальная палата, где пациенты смогут отдохнуть после процедур. В частности, под наблюдением медперсонала они будут восстанавливаться после наркоза.

С 8 февраля в медучреждении работает новый кабинет функциональной диагностики. Здесь проводят электрокардиографию и холтеровское мониторирование (контроль функций сердца в течение суток). Кроме того, на 1-й этаж переведены 2 кабинета УЗИ.

В январе на 5-м этаже и в правом крыле 4-го после окончания капитального ремонта разместилось детское отделение.