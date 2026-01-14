Педиатры белинской больницы переехали в обновленные помещения

Педиатры белинской больницы переехали в обновленные помещения
В Белинской районной больнице завершился капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса. В начале 2026-го детское отделение переехало в обновленные помещения.

Специалисты полностью преобразили пятый этаж здания и правое крыло четвертого.

«Ранее педиатры работали с юными жителями на втором этаже старого административного здания, которое не ремонтировалось с 2000-х годов», - рассказали в областном минздраве.

Теперь дети и подростки получают медицинскую помощь в современных и комфортных условиях, которые соответствуют высоким стандартам оказания услуг здравоохранения.

Ранее стало известно, что на ремонт корпуса в Белинской районной больнице выделили 85,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

