Из Пензы отправили гуманитарный груз для бойцов СВО

7 февраля Пензенская епархия отправила новую партию гуманитарного груза прифронтовой город Валуйки Белгородской области - 5 тонн.

В ее состав вошли теплая одежда, одеяла, обувь, строительные материалы, маскировочные сети, окопные свечи, обогреватели, лекарства и продукты питания.

Участие в сборах гуманитарного груза приняли прихожане пензенских храмов, представители организаций и неравнодушные жители Пензы.

В Валуйках действует православное сестричество, оказывающее поддержку военнослужащим группы «Север», пояснили в епархии.

Предыдущую партия гуманитарного груза отправили из Пензы 9 декабря. 22-го числа также проводили сбор - в рамках акции «Рождественский подарок солдату».