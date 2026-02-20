Топ самых популярных имен для новорожденных изменился

Топ самых популярных имен для новорожденных изменился
С начала 2026 года в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Ева, Анна, Василиса. Таковы данные на 20 февраля, опубликованные информационно-аналитическим порталом «Реестр ЗАГС».

Михаилами назвали уже 23 мальчиков; Евами, Аннами и Василисами - по 18 девочек.

Среди мужских имен в пятерке самых популярных также Артем (21), Александр (20), Матвей (17) и Максим (16). Среди женских - София (17) и Полина (16).

Пятерку редких мужских имен составили Имран, Магомед, Руслан, Алимардон и Сурэн; женских - Малика, Селима, Руслана, Ярослава и Камилла.

В 2025 году в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных оказались Михаил и София. Обладателями первого стали 669 мальчиков, второго - 497 девочек, сообщили в региональном минтруде.

