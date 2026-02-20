В выходные пензенцев ждет комфортная зимняя погода

Общество

В выходные пензенцев ждет комфортная зимняя погода
В предстоящие выходные южный вихрь, принесший в Пензенскую область очередной снег, сдаст свои позиции, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 20 февраля.

«Ему на смену придет поле повышенного атмосферного давления. Поэтому в субботу и ночью в воскресенье снег небольшого характера еще ожидается, а вот воскресным днем осадки прекратятся, облачность уменьшится, температурный режим повысится», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневное время столбики уличных термометров не будут опускаться ниже -8 градусов.

«Характер погоды не изменится и в праздничный понедельник», - добавила Светлана Иванкова.

По прогнозу, 23 февраля осадков не ожидается, за окном будет до -6.

погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

