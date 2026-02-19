В Пензе пожарные провели учения в доме-интернате для престарелых

В четверг, 19 февраля, в Пензенском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошли пожарно-тактические учения. По легенде возгорание случилось в одном из помещений.

Пожарно-спасательные подразделения и сотрудники ППСЦ прибыли на место в кратчайшие сроки и провели разведку.

Далее они эвакуировали условно отрезанных огнем от выхода жильцов, задействовав капюшоны с фильтрами для защиты органов дыхания, автолестницы, канатно-спусковое устройство.

Вместе со специалистами в учениях принял участие персонал социального учреждения. Работники вывели маломобильных людей и отработали навыки пожаротушения первичными средствами.

Всего из здания эвакуированы 92 человек и 4 спасены, сообщили в ГУ МЧС.

Проезд спецтехники к дому-интернату и охрану порядка обеспечили сотрудники полиции и ГАИ. Медики оказали помощь условно пострадавшим постояльцам.

Действия всех служб получили положительную оценку.