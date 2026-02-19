В минтруде проведут горячую линию для участников СВО

В пятницу, 20 февраля, региональный минтруд организует горячую линию по вопросам трудоустройства участников спецоперации и членов их семей.

Желающим предлагается звонить с 10:00 до 11:00 по телефону 8 (8412) 59-24-56. Необходимую им информацию предоставит замминистра Дмитрий Матвеев.

О нарушении своих прав участники СВО и члены их семей смогут сообщить на личном приеме в прокуратуре, о котором стало известно 16 февраля.

Предварительная запись ведется до 20-го числа с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45) по телефону 8 (8412) 36-80-00.

Точная дата приема пока не объявлена, но известно, что он состоится до конца февраля.