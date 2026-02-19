Пензенцы могут закрывать больничные дистанционно - в MAX

В Пензенской области запущен новый сервис в мессенджере MAX - дистанционное закрытие больничных листов, сообщили в минздраве.

Врачи станут предлагать пензенцам на первичном приеме пользоваться MAX для дальнейшего взаимодействия. По окончании лечения пациентам будет приходить приглашение на телемедицинскую консультацию, где будут указаны время и ссылка для видеозвонка. Во время нее и закроют больничный.

«В ходе телемедицинской консультации через MAX лечащий врач обязан убедиться, что трудоспособность гражданина восстановлена и выполнение работы не ухудшит его состояние здоровья. Эти данные фиксируются в медицинской документации, и врач выносит обоснованное заключение об отсутствии необходимости дальнейшего освобождения от работы», - рассказала замминистра здравоохранения области Наталья Тюгаева.

Закрывать листки нетрудоспособности дистанционно также можно будет при оформлении больничного по уходу за взрослым членом семьи, при карантине и угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний.

Кроме того, врачи будут использовать телемедицинские консультации через MAX для выписки рецептов и наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями, добавила Наталья Тюгаева.

«В будущем планируется подключить к платформе другие ключевые возможности: динамическую оценку состояния пациента и отслеживание прогресса выздоровления; своевременную коррекцию схемы лечения на основе наблюдений врача; разъяснение результатов проведенных анализов и обследований в удаленном формате; организацию в тот же день дополнительного очного осмотра, если в ходе консультации выявлено ухудшение самочувствия пациента», - проинформировали в минздраве.