Подготовка к паводку: в Пензе на опоры мостов нанесли отметки

В Пензе полным ходом идет подготовка к паводку. В этом году из-за обильных снегопадов ситуация будет непростой.

«Прохождение весеннего половодья является для городских служб одной из ключевых задач. Необходимо готовиться к большой воде и ликвидации локальных подтоплений», - подчеркнул замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

На опоры мостов уже нанесли отметки для контроля за уровнем подъема воды. В скором времени будут выставлены гидрологические посты.

«Полученные данные будут передаваться на гидроузел и плотину ТЭЦ-1 для регулирования транзита воды в черте города», - пояснил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

При ухудшении обстановки жителей подтопленных территорий эвакуируют, места временного размещения уже определены.

«Всего к противопаводковым мероприятиям планируют привлечь более 2 000 человек, задействовать 272 единицы техники: специализированные и инженерные машины, плавсредства, тепловые пушки, мотопомпы и автономные источники питания», - уточнил в мэрии.