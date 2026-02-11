Мэрия Пензы обратила внимание на навалы снега у магазинов

Пензенские власти занялись вопросом соблюдения требований к благоустройству территорий у торговых точек.

В частности, горожане пожаловались на навал снега на Кижеватова, 33Б, затруднявший подход к близлежащему магазину.

Управляющего обязали навести порядок на территории. Сотрудники Первомайской районной администрации составили протокол.

В ночь с 10 на 11 февраля подрядная организация вывезла 90 кубометров снега.

«По результатам мониторинга локаций у предприятий, расположенных на улице Кижеватова, муниципальные служащие в целом составили 3 административных протокола и 12 предписаний на устранение нарушений по содержанию территорий торговыми объектами», - сообщили в мэрии.

Ранее Госавтоинспекция проверила, как соблюдаются требования к содержанию дорог в зимний период. Как оказалось, возле некоторых пешеходных переходов сугробы выросли больше чем на метр.