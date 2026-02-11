Пошел пешком: приставы наказали водителя, не уплатившего штрафы

Пензенские сотрудники ГАИ совместно с приставами выявляли на дорогах водителей, игнорирующих уплату штрафов.

Во время рейда арестовали автомобиль, владелец которого задолжал более 500 000 рублей.

50 000 рублей из них - неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщили в областной ГАИ.

Автомобиль изъяли и увезли на специализированную стоянку.

Пензенские правоохранители регулярно проводят рейды совместно с судебными приставами. Для отслеживания машин должников используют специальное оборудование.