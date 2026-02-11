Для женщин с детьми до 3 лет хотят изменить правила приема на работу

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается изменить правила приема на работу женщин, возвращающихся к трудовой деятельности после декрета. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 70 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы предложили запретить устанавливать испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет.

Сейчас такая гарантия действует в отношении женщин с малышами до полутора лет.

«Расширение гарантии по неустановлению испытательного срока мамам малолетних детей представляется логичным продолжением государственной семейной политики, нацеленной на создание благоприятных условий для воспитания детей и поддержки материнства», - говорится в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с даты его официального опубликования.