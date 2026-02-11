Для женщин с детьми до 3 лет хотят изменить правила приема на работу

Общество

Для женщин с детьми до 3 лет хотят изменить правила приема на работу
Печать
Telegram

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается изменить правила приема на работу женщин, возвращающихся к трудовой деятельности после декрета. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 70 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы предложили запретить устанавливать испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет.

Сейчас такая гарантия действует в отношении женщин с малышами до полутора лет.

«Расширение гарантии по неустановлению испытательного срока мамам малолетних детей представляется логичным продолжением государственной семейной политики, нацеленной на создание благоприятных условий для воспитания детей и поддержки материнства», - говорится в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с даты его официального опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
трудоустройство семья законопроект
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!