Из-за новых требований подорожает доставка еды

В России ожидается подорожание доставки еды. Все из-за новых правил для курьерской отрасли.

Их разработали в конце января. Документ предусматривает порядок выдачи допусков к работе для курьеров, контроль их маршрутов, требования к форме и используемому транспорту, обязательное страхование на случай причинения вреда.

«С учетом необходимых изменений в отрасли цены на доставку могут вырасти на 10%», - поделился мнением в беседе с «Газетой.ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, из-за нововведений вырастут операционные расходы компаний, поэтому им придется повысить цены на свои услуги.

Эксперт уверен: время доставки не изменится. Что касается курьеров, то их доход может на время снизиться из-за необходимости соблюдать новые правила: пройти медосмотр, выделив на него время, выполнить другие требования.

Ранее стало известно, что Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям, а также МВД представить предложения по урегулированию движения курьеров на электровелосипедах.

Доставщики зачастую нарушают правила и представляют опасность для пешеходов, провоцируют ДТП.