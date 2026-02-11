Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026

Началась регистрация участников и представителей СМИ на шестую ежегодную конференцию по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Мероприятие пройдет 8-9 апреля 2026 года в Москве, в инновационном кластере «Ломоносов». Регистрация доступна на сайте конференции.

Программа включает более 60 отраслевых и научных сессий, дискуссий, кейс-разборов и докладов. В повестке - ИИ-агенты, управление данными, модели ИИ нового поколения, рекомендательные системы, ИИ-трансформация бизнеса, робототехника, применение искусственного интеллекта в кибербезопасности, а также актуальные исследования в области работы с данными в мире. Отдельное внимание будет уделено развитию рынка данных в России, инфраструктуры для ИИ-вычислений и практическому опыту применения технологий - от промышленности и транспорта до креативных индустрий и медиа.

Участниками Data Fusion 2026 станут представители технологических и индустриальных компаний, финансового сектора, органов власти, научных и образовательных организаций, а также эксперты, исследователи и предприниматели, работающие с данными. Конференция объединит руководителей цифровых и ИИ-направлений, архитекторов решений, дата-сайентистов, инженеров, аналитиков и продуктовые команды, которые принимают решения о внедрении технологий в бизнес и госсервисы.

В рамках конференции состоится награждение победителей соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest. Конкурс пройдет с 9 февраля по 30 марта 2026 года и будет посвящен разработке и тестированию ML-решений для реальных банковских задач. Участникам предложат несколько прикладных направлений - от классификации операций и финансовых продуктов до задач оптимизации. Призовой фонд Data Fusion Contest 2026 составляет 3 млн рублей, запланированы онлайн-митапы с разборами решений и отдельная номинация для открытых проектов.

В дни конференции пройдет церемония вручения премии Data Fusion Awards, направленной на продвижение технологий работы с данными и ИИ, а также награждение победителей конкурса научных статей «Научный прорыв года в ИИ» от Института ИИ МГУ и ВТБ. Среди ключевых тематик - новые алгоритмы, методы оптимизации, подходы к обучению и активации нейросетей, исследования в области нейроморфных вычислений, робототехники и архитектур ИИ.

В 2025 году конференцию Data Fusion посетили свыше 2 700 человек. Состоялись выступления более 300 спикеров, среди которых Председатель Правительства России Михаил Мишустин, его заместитель Дмитрий Григоренко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители крупнейших технологических компаний России и ведущие ученые.