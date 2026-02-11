Симптом Франка: как по виду ушей определить, что сердце в опасности

По внешнему виду ушей можно оценить вероятность развития у человека ишемической болезни сердца и инсульта. О выявленной учеными взаимосвязи рассказала кардиолог городской поликлиники № 11 Мария Глазова.

Речь идет о симптоме Франка - диагональной складке на мочке уха.

Такая складка свидетельствует о повышенном риске сердечных приступов, поскольку связана с атеросклерозом коронарных артерий и церебральных сосудов.

«Обнаружение подобной черты на ухе должно стать поводом задуматься о состоянии здоровья и необходимости проведения дополнительных обследований», - подчеркнула Мария Глазова.

Сам по себе симптом Франка не является основанием для постановки диагноза. Однако это дополнительный фактор риска наряду с повышенным давлением, высоким холестерином, лишним весом и низкой физической активностью, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.