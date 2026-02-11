Симптом Франка: как по виду ушей определить, что сердце в опасности

Общество

Симптом Франка: как по виду ушей определить, что сердце в опасности
Печать
Telegram

По внешнему виду ушей можно оценить вероятность развития у человека ишемической болезни сердца и инсульта. О выявленной учеными взаимосвязи рассказала кардиолог городской поликлиники № 11 Мария Глазова.

Речь идет о симптоме Франка - диагональной складке на мочке уха.

Такая складка свидетельствует о повышенном риске сердечных приступов, поскольку связана с атеросклерозом коронарных артерий и церебральных сосудов.

«Обнаружение подобной черты на ухе должно стать поводом задуматься о состоянии здоровья и необходимости проведения дополнительных обследований», - подчеркнула Мария Глазова.

Сам по себе симптом Франка не является основанием для постановки диагноза. Однако это дополнительный фактор риска наряду с повышенным давлением, высоким холестерином, лишним весом и низкой физической активностью, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пациент здоровье врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!