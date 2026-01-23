«Серебряные волонтеры» сшили мягкие подушки для бойцов

Пензенцы продолжают активно помогать участникам специальной военной операции. Свой вклад вносят и члены добровольческого движения «Серебряные волонтеры», которое действует на базе городского центра срочной социальной помощи.

Они связали шерстяные носки и сшили мягкие подушки для бойцов.

«В скором времени эти предметы вместе с окопными свечами отправятся на передовую в качестве гуманитарной помощи», - отметили в администрации Пензы со ссылкой на соцуправление.

В конце прошлого года вещи для солдат собирала Пензенская епархия.

Тогда сообщалось, что участникам СВО необходимы одежда (куртки, свитера, футболки, нижнее белье, носки); обувь (сапоги, утепленные галоши); продукты (рис, макароны, сахар, колбасная нарезка, сало, сыр, мед, чай, кофе, конфеты, печенье, сгущенное молоко); средства гигиены (жидкое мыло, гель, шампунь и влажные полотенца); медикаменты и постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки).