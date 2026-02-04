Отключения света 5 февраля: список адресов

В четверг, 5 февраля, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Восточная, 2, 4, 6; ул. Железнодорожная, 4, 8, 10; ул. Каракозова, 3, 5, 9, 11, 23-31 (нечетные); ул. Кузнецкая, 24, 26, 28, 30; ул. Кузнечный Порядок, 28; ул. Огородная, 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23; ул. Старо-Черкасская, 15, 17, 18, 20-25, 29, 30, 37, 39-45, 48; ул. Сурская, 1, 3, 5, 6-10, 12, 14, 16, 19, 21, 25; ул. Чехова, 49, 55, 57, 59, 60, 60в, 61, 75, 75а, 76а, 76Б, 77, 78, 79, 80, 82, 86;

- ул. Активная, 47; 1-й Активный пр-д, 3-5, 7-21, 23, 25, 27; 2-й Активный пр-д, 3, 6-24, 26, 28, 30; 3-й Активный пр-д, 4, 6-8, 10, 12; 4-й Активный пр-д, 3, 5, 6а, 8, 9, 11, 12; ул. Димитрова, 27; 2-й пр-д Димитрова, 3-34, 36; ул. Долгорукова, 14-26 (четные), 27-37, 39, 41/32, 47, 47а, 49а, 51, 51а; ул. Коллективная, 1, 3, 5-29; ул. Проезжая, 3, 3Б, 5, 7-28, 30-33, 35-48; 2-я ул. Проезжая, 1-11, 13-21, 25, 29-33 (нечетные), 38, 44, 46; ул. Расковой, 1а, 1в, 1г; пр-д Узенький, 5, 6, 7, 8.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47; ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18; ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26; ул. Коробкова, 1-19, 21; ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32; ул. Луговая, 48; 1-й Луговой пр-д, 2а; ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21; ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные); ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19; ул. Перекоп, 1а;

- пр-д Аргунова, 1; ул. Аргунова, 16, 16 блок 2, 29, к/н 94; ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22, 29, 31, стр. 83; ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40; ул. Крамского, 1-5, стр. 8, 10-14, 16-38 (четные), к/н 373, з/у 44а; ул. Кузнецова, 12, 16; ул. Кузнецова/Рузляева;

ул. Левитана, 16, 30, 35а, стр. 35, стр. 35-3, 41, 43, 43Б, 45, 68; ул. Левитана/ул. Берсенева, 28/6; 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14; ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, 6-10, 12, 13, 15, 17-21, 21Б, уч. 22, 24-27, 33, 35; ул. Рузляева, 15, 30; ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17; ул. Яфарова, 4, 6, 8, стр. 67.