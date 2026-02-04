В Кузнецке во время донорской акции заготовили 14 литров крови

В Кузнецке прошла акция «Донорское единство - наш вклад в будущее Сурского края». В ней приняли участие более 30 горожан, рассказали в областном минздраве.

Выездную донорскую сессию организовали на территории Кузнецкой центральной районной больницы.

Донорами стали 32 жителя города. Благодаря акции заготовили около 14 литров крови. Ее разделят на компоненты, тщательно обследуют на гемотрансмиссивные инфекции и передадут в лечебную сеть.

В минздраве напомнили, что кровь можно сдать в Пензе с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Клары Цеткин, 41а. При себе нужно иметь паспорт.

Ранее стало известно, что в 2025-м в регионе собрали 20 546 литров цельной донорской крови. По сравнению с 2024 годом на 20% увеличился объем заготовки клеток крови, на 8% вырос объем заготовки эритроцитосодержащих сред.