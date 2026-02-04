Машины не выдерживают: глава Пензы рассказал об уборке снега в мороз

В Пензе продолжается уборка улиц после обильных снегопадов. В ночь на 4 февраля было вывезено 6,5 тысячи кубометров снега, сообщил глава города Олег Денисов.

По его словам, коммунальщики сейчас делают упор на расширение проезжей части и тротуаров, расчистку общественных пространств.

С утра на уборку, несмотря на сильный мороз, вышли 157 человек и 108 единиц спецтехники.

«Трудиться при таких низких температурах непросто, даже машины не выдерживают. Стараемся поддерживать механизмы в рабочем состоянии», - написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.

В плане на день значились Бугровка, ГПЗ-24, Веселовка, Терновка, поселки Подлесный и Монтажный и др.

«Работы предстоит еще много - за январь осадков выпало больше двухмесячной нормы. Февраль тоже начался «эпично», в первый же день выпало 32% от месячной нормы», - добавил глава Пензы.