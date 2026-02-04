Перечислены номера телефонов для жалоб на расчистку дорог

На фоне потока жалоб на гололед и нерасчищенные дороги в городской администрации напомнили пензенцам, куда сообщать о проблемах.

Внутридворовые территории - сфера действия управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Их контакты указаны на квитанциях за ЖКУ и на стендах с информацией в подъездах.

Вопросы касательно содержания дорог и тротуаров нужно задавать городскому управлению ЖКХ по телефону 42-83-43.

Об отсутствии расчистки в частном секторе и во внутриквартальных проездах около многоквартирных домов следует сообщать в районные администрации:

- Железнодорожный - 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00, 56-20-16;

- Ленинский - 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия), 54-39-94;

- Октябрьский - 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия), 92-92-00, 92-93-71, 92-94-26;

- Первомайский - 34-34-66 (круглосуточный телефон доверия), 34-39-51.

Кроме того, в круглосуточном режиме действует Единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны 05 и 63-10-05), добавили в мэрии. Ее операторы принимают сообщения о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях (пожары, коммунальные аварии, наводнения, обрушения зданий и др.)