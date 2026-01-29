В Пензенской области начал расти уровень заболеваемости ОРВИ

В Пензенской области повысился уровень заболеваемости ОРВИ: за период с 19 по 25 января выявили 2 460 новых случаев, что на 9,6% больше по сравнению с предыдущей неделей (2 245).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 49,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По официальным данным, у 62 жителей области подтвердился грипп А. За прошлый отчетный период этот вирус был обнаружен у 137 человек.

Конкретно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 181 случай ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 826 - показатель повысился на 43%.

Ранее первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева предупредила, что в феврале ожидается вторая волна гриппа. В последний зимний месяц прогнозируется температура около нуля градусов, которая способствует распространению инфекции. Пик заболеваемости тоже придется на февраль.

