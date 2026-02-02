Участники СВО могут подтверждать льготы с помощью QR-кода

Пензенская область начала активно внедрять запущенный на «Госуслугах» сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО».

QR-код могут сформировать участники СВО по линии Минобороны при наличии подтвержденной учетной записи, чтобы предъявлять его для получения льгот в госучреждениях культуры и спорта.

«Сервис делает запрос к витрине Минобороны. Если данные о пользователе найдены, формируется QR-код. Если данные о заявителе не найдены, сервис предложит пользователю обратиться за получением справки об участии в СВО на форму услуг Минобороны. Оформление справки займет несколько дней. Поэтому, если вы собираетесь в учреждение культуры или спорта и хотите предъявить там QR-код, проверьте заранее, что он формируется корректно. QR-код действителен 5 минут», - пояснила начальник Управления цифровой трансформации Минцифры Пензенской области Рамиля Чуйкина.

Сервис находится в разделе «Услуги» / «Справки/Выписки». Также его можно найти с помощью робота Макса (например, вбив в поисковой строке «qr-код»).

«В описании сервиса пока не указана наша область. Это не должно смущать. Сервис пилотировался в 5 выбранных регионах. Теперь его апробируют по всей стране, и постепенно информация о нашем регионе будет добавлена в описание», - отметили в минцифры.

Из спортобъектов к сервису подключены ДС «Олимпийский» и «Буртасы» (Пенза), ФОК «Дельфин» (Засечное), СКК «Союз» (Заречный).