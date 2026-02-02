В Пензенской области за 3 дня выпали 3 декадные нормы осадков

Зима в этом году принесла и морозы, и снегопады, заявила в понедельник, 2 февраля, начальник отдела прогнозирования Пензенского Гидрометеоцентра Светлана Иванкова. Только за последние несколько дней в регионе выпало 3 декадных нормы осадков.

«Очередной снегопад мы могли наблюдать благодаря активному прохождению южного циклона с 30 января по 1 февраля. Вся область была занята этими снегопадами, выпало от 19 до 49 мм осадков, практически 3 декадные нормы. Или даже от половины до месячной нормы - как в Каменском районе, где уже месячная норма выпала», - пояснила она.

Теперь природа дала региону передышку. С запада пришел арктический антициклон и принес аномально холодную погоду (среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 9 и более градусов).

«Такая погода у нас продержится в течение всей рабочей недели с небольшой облачностью и, может быть, небольшим снегом, а вот к выходным снова вернутся снегопады», - предупредила Светлана Иванкова.

В субботу-воскресенье (7-8 февраля) регион вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов. Усилится снегопад, в прогнозе метели и снежные заносы.

«Правда, они [снегопады] должны быть пока менее обильными, но тем не менее декадная норма опять выпадет. Если у нас норма - 11-14 мм осадков и высота сугробов 20 см, то сейчас уже выпало 3 нормы и сугробы стоят большие, до 50 см по области. То есть область у нас полностью объята этим обильным снегом», - отметила синоптик.

По ее словам, такого не было примерно 7 лет. Жители Пензенской области уже привыкли к оттепелям в январе, ледяным дождям на Новый год и температурному режиму выше нормы на 5-12 градусов.

«В этом году природа вспомнила: это все-таки зима», - подытожила Светлана Иванкова.