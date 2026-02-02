В 105 населенных пунктах региона из-за непогоды отключался свет

За три дня, с 30 января по 1 февраля, в 105 населенных пунктах Пензенской области произошли аварийные отключения света. Причиной стал разгул стихии.

«Практически все неполадки были устранены в нормативные сроки», - заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании в понедельник, 2 февраля.

О том, что сложные погодные условия создадут проблемы энергетикам, 30-го числа предупреждал глава Пензы Олег Денисов. «Дождь оседает на проводах, покрывает их ледяной коркой. Возникают кратковременные перебои с электричеством», - объяснил чиновник.

Олег Мельниченко также отметил, что «трудиться без сна и отдыха» в минувшие выходные пришлось и сотрудникам дорожных служб, боровшимся с последствиями снегопадов.

«Впереди у нас не менее серьезные испытания. К выходным опять вернутся снегопады, значит - снова готовимся трудиться без выходных, побеждая стихию», - написал глава региона в своем телеграм-канале.