Прокуратура проследит, как долго пензенцы будут без тепла в мороз

Общество

Прокуратура проследит, как долго пензенцы будут без тепла в мороз
Печать
Telegram

За ходом устранения коммунальной аварии на улице Чкалова, 51, в Пензе проследит прокуратура Первомайского района.

Прорыв на трубопроводе случился утром в понедельник, 2 февраля. Без отопления и горячей воды, по официальным данным, остались более трех десятков домов и социальные учреждения. Кроме того, температура воды в тепловых сетях снизилась в центре города.

Ресурсники сейчас устраняют последствия аварии, ремонт планируется завершить до 14:00.

Прокуратура проследит, как долго пензенцы будут без тепла в мороз

«В случае превышения нормативных сроков выполнения работ незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры реагирования», - заявили в областной прокуратуре.

В ночь на 2 февраля температура воздуха в Пензе упала до -22...-27 градусов. Днем, по прогнозам, термометры покажут -18...-20.

Upd: в 14:24 стало известно о завершении сварочных работ и начале заполнения системы теплоснабжения горячей водой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
отопление отключение ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!