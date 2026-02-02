Прокуратура проследит, как долго пензенцы будут без тепла в мороз

За ходом устранения коммунальной аварии на улице Чкалова, 51, в Пензе проследит прокуратура Первомайского района.

Прорыв на трубопроводе случился утром в понедельник, 2 февраля. Без отопления и горячей воды, по официальным данным, остались более трех десятков домов и социальные учреждения. Кроме того, температура воды в тепловых сетях снизилась в центре города.

Ресурсники сейчас устраняют последствия аварии, ремонт планируется завершить до 14:00.

«В случае превышения нормативных сроков выполнения работ незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры реагирования», - заявили в областной прокуратуре.

В ночь на 2 февраля температура воздуха в Пензе упала до -22...-27 градусов. Днем, по прогнозам, термометры покажут -18...-20.

Upd: в 14:24 стало известно о завершении сварочных работ и начале заполнения системы теплоснабжения горячей водой.