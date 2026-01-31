Закрытие центра «Юность» в Кузнецке объяснили

В Кузнецке пришлось приостановить работу молодежного эстетического центра «Юность». Причина - несоблюдение требований пожарной безопасности.

Горожане пожаловались в местной группе в соцсети «ВКонтакте» на закрытие важной для жизни города точки, где занимались подростки.

«Почему вблизи Кузнецка дома культуры отремонтированы, а в Кузнецке их закрывают по предписанию прокуратуры? Почему все молчат и администрация бездействует?» - написали они.

Пост прокомментировал глава города Виктор Агафонов.

«Работа творческого центра «Юность» приостановлена в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности. Посредством выездных мероприятий установлены минимальные ограничения работы учреждения с учетом необходимого объема работ по приведению здания в соответствие с противопожарными нормами», - пояснил он.

По его словам, на текущий момент выполнены необходимые процессуальные действия. Центр вновь будет функционировать, однако зрительный зал выведут из эксплуатации.

«Деятельность секций и кружков возобновится до конца января текущего года», - рассказал Виктор Агафонов.

Кузнечане давно жалуются на состояние центра «Юность» и считают, что здание пора ремонтировать. Зимой людей возмущает температура в помещениях, в зрительном зале она очень низкая.

Проблему пытался решить прежний глава города Сергей Златогорский.

«Мы должны поставить автономную котельную. Как только поставим, будет теплее. Поддать жару там не с чего - это тупиковая ветка, на которой всю жизнь были проблемы», - заявил он в феврале 2020 года.