В Пензенской области ограничат движение грузовиков

В Пензенской области, в субботу, 31 января, с 21:00 ограничат движение грузового транспорта на участках четырех федеральных трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об отрезках:

- км 466 + 540 - км 780 + 320 М-5 (от границы Мордовии до Ульяновской области);

- км 320 + 900 - км 516 + 100 Р-158 (от границы Мордовии до Саратовской области);

- км 124 + 000 - км 278 + 000 Р-208 (от границы Тамбовской области до Пензы);

- км 0 - км 115 + 140 Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - дорога А-260.

Меру ввели из-за ухудшения погоды: сильного снега, метели, гололедицы. Ориентировочно она будет действовать до 8:00 1 февраля.

Ранее сообщалось, что с 18:00 на тех же участках трасс ограничили движение маршрутного транспорта.