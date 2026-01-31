На дорогах в регионе ограничат движение маршрутного транспорта

В Пензенской области, в субботу, 31 января, с 18:00 ограничат движение маршрутного транспорта на участках четырех федеральных трасс, предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об отрезках:

- на М-5 - с 466-го км + 540 м по 780-й км + 320 м;

- на Р-158 Нижний Новгород - Саратов - с 320-го км + 900 м по 516-й км + 100 м;

- на Р-208 Тамбов - Пенза - с 124-го км по 278-й км;

- на Р-206 Пенза - Балашов - Михайловка - с 0-го км по 115-й км + 140 м.

Причина ограничений - сильный снег, метель, гололедица.

По информации регионального ГУ МЧС России, мера будет действовать до 8:00 1 февраля.

Ранее в минстрое Пензенской области обратились к водителям с просьбой быть быть предельно внимательными за рулем, совершать поездки по необходимости, заранее продумав их маршрут.