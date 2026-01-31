В Пензе больше не обслуживают еще два маршрута

Жители Пензы больше не могут воспользоваться маршрутами № 13 «Гостиница «Пенза» - «Диспетчерская (Арбеково)», а также № 41 «Гортеплоэнергия» - «Лесхоз».

«Почему прекращено их обслуживание? Почему не было соответствующих объявлений?» - поинтересовались горожане у сетевого издания «ПензаИнформ».

Это обращение редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Перевозчики, ранее обслуживавшие автобусные маршруты № 13 и 41, уведомили ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» о прекращении действия выданных им свидетельств на осуществление перевозок», - ответили в учреждении.

ГКУ провело конкурс на право получения свидетельств на перевозки по данным маршрутам, однако заявок на него не поступило.

Что касается информации для граждан о прекращении работы маршрутов, то «дополнительные уведомления действующим законодательством не предусмотрены».

Это не первые маршруты, которые исчезают с улиц Пензы из-за отсутствия желающих заниматься перевозками на них. Так, в 2025-м не стало следующих автобусов: № 99 «Арбековская Застава» - «Засурье», № 17 «Ритэйл-Парк» - «Улица Титова», № 24 «Пенза-I» - «Ул. Кошевого», № 49 «Ул. Сухумская» - «Ул. Минская», № 68 «Тепличный комбинат» - «Арбековская Застава».