Перечислены улицы в Пензе, которые расширили коммунальщики

В областном центре за ночь сотрудники МБУ «Пензавтодор» вывезли 1 111 куб. м снега с улиц Володарского, Пушкина, Толстого, Луначарского, Бекешской, Захарова, Калинина, Толстовского путепровода и моста на проспекте Победы.

Об этом утром в субботу, 31 января, на своих страницах в соцсетях рассказал глава города Олег Денисов. По его словам, коммунальщики расширяли проезжую часть на улицах Ростовской, Рябова, Сухумской, Петровской и других.

«Идеального результата достичь непросто, капризы природы иногда сильнее наших усилий. Смена, вышедшая в семь утра, продолжит активно расчищать улицы», - констатировал Денисов.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Пензе продолжатся осадки. Ожидаются ветер, метель, снежные заносы на дорогах.

Из-за ухудшения погоды пензенцев попросили быть более бдительными на дорогах, переходить проезжую часть только в установленных местах.