В выходные Пензенскую область продолжит засыпать снегом

В предстоящие выходные в Пензенской области сохранится господство южного циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 30 января.

«Край продолжит засыпать сильным снегом с метелью и местами с порывистым ветром, на дорогах снежные заносы. По температурному режиму область резко разделится: относительно теплый восток и холодный запад», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

То есть в одних районах днем будет -4...-9 градусов, в других до -15.

В начале следующей недели в регион придет арктический воздух.

По словам Светланы Иванковой, осадки прекратятся, а морозы существенно усилятся. Днем в понедельник, 2 февраля, столбики термометров будут опускаться до -18...-23 градусов.